Biographie de Miss guyane 2015

Estelle Merlin, 22 ans, 1m83, est Assistante Commerciale au Marché des professionnels d’une banque.

Elle aime faire de grandes promenades, le kayac, les randonnées, mais aussi la fitness et la musculation.

Elle a effectué de nombreux voyages, notamment au Brésil, aux USA, en Jamaïque, à Haïti, au Mexique, en Chine et à Amsterdam…

Estelle est de nature ambitieuse, respectueuse et sociable.



