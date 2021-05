Biographie de Miss Guyane 2016 - Miss France 2017

Alicia Aylies est née à Fort-de-France (Martinique) en 1998, mais c'est bien l'élection de Miss Guyane qu'elle a remportée en 2016. La raison ? Après la séparation de ses parents, elle est partie vivre avec sa mère en Guyane où elle a donc passé une grande partie de son enfance.

Passionnée d'escrime, Alicia Aylies a pratiqué ce sport de 4 à 16 ans, remportant quelques compétitions en Guyane. Celle qui avoue avoir été "un garçon manqué" dans sa jeunesse, portant plus facilement des jeans et des baskets que des robes et des talons aiguilles, a finalement trouvé sa voie en tant que reine de beauté. D'abord repérée comme mannequin pour des défilés, c'est le 8 octobre 2016 qu'elle est élue Miss Guyane. Deux mois après, c'est la consécration. Alicia Aylies est élue Miss France 2017 à l'Arena de Montpellier, succédant ainsi à Iris Mittenaere et devenant la première Miss Guyane titrée dans l'histoire du concours.

Mais la belle a une vie en-dehors de l'univers des Miss. Cette fan de Michelle Obama et Alicia Keys, deux femmes qu'elle admire pour ce qu'elles représentent, est étudiante en droit, inscrite en première année de licence à l'université de Guyane. Des études qu'elle souhaite reprendre une fois son règne de Miss France achevé. Mais elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle souhaitait se présenter au concours de Miss Univers l'année prochaine. Si elle a la même réussite qu'Iris Mittenaere, les études attendront encore un peu.





Dates-clés

2016 : élue Miss France 2017

2016 : élue Miss Guyane 2016