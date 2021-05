Biographie de Miss Guyane 2017

Ruth Briquet, 24 ans, 1m735, est titulaire d'un Master 2 en Finances.

Ruth Briquet est la dernière miss régionale à avoir été élue, le 28 octobre 2017, au Zéphyr, à Cayenne. Sa couronne lui a été remise par Alicia Ayliès, Miss Guyane 2016, devenue Miss France 2017.

Cette nouvelle ambassadrice de la beauté guyanaise est titulaire d’un master 2 en Finances. Actuellement, elle est chargée de mission financement et suivi de projet.

Passionnée de piano et de lecture, elle est aussi très sportive et pratique le vélo, la randonnée et le fitness.