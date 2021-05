Biographie de Miss ile-de-france 2015

Fanny Harcaut, 19 ans, 1m76, vient juste de valider sa première année en Economie-Gestion.

Par la suite, elle souhaite travailler dans le domaine des ressources humaines au sein d'une grande entreprise.

Elle pratique l'équitation depuis ses 4 ans et a obtenu son galop niveau 7.

Elle adore les animaux.

Elle pratique régulièrement le volley et le sport en salle.

Le sport lui permet de se libérer et de se défouler, ce qui lui procure une sensation de bien-être.

Fanny Harcaut est dynamique, perspicace et généreuse.



Twitter

@Fanny_Harcaut





<br>