Biographie de Miss languedoc 2015

Lena Stachurski, 20 ans, 1m74, étudie en première année en Langues Etrangères Appliquées (LEA).

Elle souhaite devenir interprète ou avocate internationale.

Elle a vécu un an en Allemagne, elle parle couramment anglais et allemand.

Lena a pratiqué pendant cinq ans le théâtre et le piano.

Elle est passionnée par le chant et est fan de variété internationale.

Elle pratique la course à pied, la musculation et la natation.

Elle est déterminée et ambitieuse.



