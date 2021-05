Biographie de Miss lorraine 2015

Jessica Molle, 20 ans, 1m70, est étudiante en deuxième année de Licence d'Histoire.

Elle aimerait devenir professeur des écoles : " je rêve d'enseigner depuis toute petite".

Elle se passionne pour le cinéma, l’histoire contemporaine et le sport.

Elle pratique la danse classique et le modern jazz depuis plus de 15 ans.

Jessica Molle est spontanée, sérieuse et souriante.



