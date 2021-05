Biographie de Miss nord-pas-de-calais 2015 - Miss France 2016

Miss Nord-Pas-de-Calais en 2015, Miss France en 2016 et finalement Miss Univers en 2017 ! La vie d'Iris Mittenaere ressemble à un véritable conte de fée. Née à Lille en 1993, elle suit depuis 2011 des études de médecine à la faculté de médecine Henri Warembourg de l'université Lille 2, d'abord en PACES puis en chirurgie dentaire. Elle était d'ailleurs en 5e année de chirurgie dentaire au moment de son élection en tant que Miss France 2016.

Tout a été très vite pour cette passionnée d'équitation, de sports extrêmes, mais aussi de cuisine. En mai 2015, elle est contactée pour participer à l'élection de Miss Flandres qu'elle remporte. Et elle ne va pas s'arrêter là. Fin 2015, elle remporte l'élection de Miss France, succédant ainsi à Camille Cerf et permettant à la région Nord-Pas-de-Calais de réaliser un doublé historique. Pendant un an, Iris Mittenaere va vivre un rêve éveillé qui va l'emmener sur le toit du monde. Le 30 janvier 2017, à manille (Philippines), elle remporte la prestigieuse élection de Miss Univers. La seule et unique Française à avoir été élue Miss Univers avant elle était Christiane Martel en... 1953 ! Elle est également la première Miss européenne élue Miss Univers depuis Miss Norvège en 1990.



Déterminée à reprendre ses études une fois son règne de Miss Univers achevé, elle rêve toujours d'ouvrir à terme son propre cabinet dentaire. En attendant, elle continuera à sensibiliser les enfants à l'hygiène dentaire à travers le monde, l'un des combats qui lui tient le plus à coeur.



Dates-clés

2017 : élue Miss Univers 2016

2015 : élue Miss France 2016

2015 : élue Miss Nord-Pas-de-calais 2015