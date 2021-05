Biographie de Miss Normandie 2018

Miss Normandie 2018





En 2ème année de master communication et marketing, en alternance dans un établissement hôtelier 5 étoiles





Taille :

1m81



Ses Loisirs / Centres d'intérêt :

La mode, les défilés et les photos



Son sport :

A fait de la natation (pendant 5 ans) et de la natation synchronisée (pendant 2 ans et demi au lycée)