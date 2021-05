Biographie de Miss nouvelle-caledonie 2015

Gyna Moereo, 18 ans, 1m76, est étudiante en gestion et administration.

Elle veut devenir secrétaire juridique.

Elle est chef scout et s'occupe des enfants de 11 à 15 ans.

Elle se passionne pour l’athlétisme et le Hand Ball, qu’elle pratique.

Gyna Moereo est nature, gentille, marrante et serviable;

@gynamoereooff