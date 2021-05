Biographie de Miss picardie 2015

Emilie Delaplace, 19 ans, 1m73, est étudiante en BAC Professionnel Esthétique Cosmétique et Parfumerie.

Elle se passionne pour le maquillage et le cinéma.

Elle pratiquait, plus jeune, le tennis et l’équitation.

Emilie Delaplace est naturelle, souriante et dynamique.



