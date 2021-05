Biographie de Miss Picardie 2016

Myrtille CAUCHEFER a 24 ans et mesure 1m76.

Elle est infirmière depuis deux ans dans une association d'addictologie. Elle affectionne particulièrement la musique.

Elle a dansé pendant douze ans le modern jazz et pratique régulièrement le roller et le Run and Bike.

Myrtille CAUCHEFER est de nature bienveillante, intègre et consciencieuse.