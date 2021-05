Biographie de Miss provence 2015 - 3ème Dauphine

Julia Courtes, 18 ans, 1m72, est au lycée en terminale économique et sociale.

Plus tard, elle aimerait devenir infirmière puéricultrice.

Julia pratique l’équitation, depuis 7 ans, et du sport en salle.

Julia Courtes est de nature ouverte, curieuse, fonceuse et loyale.



Twitter

@CourtesOff