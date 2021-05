Biographie de Miss Provence 2017

Kleofina Pnishi, 22 ans, 1m70, est diplômée d'une licence information-communication.

Kleofina Pnishi est actrice, mannequin et amatrice de photographie et de mode. Originaire du Kosovo, l'habitante de Peyrolles-en-Provence est diplômée d'une école de journalisme et de communication.

Passionné de comédie et de voyages, c'est aussi une grande sportive. Elle se rend à la salle de sport 4 fois par semaine et est une adepte du Fit Boxing.