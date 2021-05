Biographie de Miss Réunion 2017

Audrey Chane-Pao-Kan, 19 ans, 1m715, est en première année de licence d'anglais.

Audrey Chane-Pao-Kan est une étudiante originaire de Saint-Joseph. Sensible et empathique, la jeune femme aimerait défendre les femmes maltraitées, les personnes âgées et les enfants malades.

C'est aussi une fervente défenseure de la cause animale et de la lutte contre le cancer. Plus tard, elle souhaite travailler dans l'enseignement et devenir professeur d'anglais dans le secondaire.

Elle a pratiqué la guitare pendant 4 ans et est une adepte du footing.