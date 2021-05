Biographie de Miss rhone-alpes 2015

Nora Bengrine, 20 ans, 1m72, étudie en deuxième année de Licence Langues Etrangères Appliquées.

Elle souhaite devenir hôtesse de l'air. Elle aime voyager et consacrer du temps à son association.

Elle est, également, passionnée des livres autobiographiques.

Plus jeune, elle pratiquait la natation en club à Grenoble où elle a passé tous les concours départementaux et régionaux pendant 6 ans.

Nora pratique, aussi, du sport en salle, de la gymnastique et du vélo.

Elle est simple, souriante et avenante.



Twitter

@noraa1226