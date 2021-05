Biographie de Miss roussillon 2015

Anaïs Marin, 21 ans, 1m78, est étudiante en troisième année d'une licence langues étrangères pour devenir professeur des écoles en passant le CAPES.

Elle parle couramment espagnol, portugais, anglais et souhaite apprendre le Catalan.

Elle se passionne pour la photographie et la mode Et, elle pratique le sport en salle et la natation.

Anaïs Marin est généreuse, très investie, avenante, souriante et altruiste.

Twitter

@miss_roussillon