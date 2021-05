Biographie de Miss Tahiti 2015 - 2è Dauphine

Vaimiti Teiefitu, 19 ans, 1m77, est en deuxième année de Classe Préparatoire Commerce.

Elle se passionne pour le sport extrême. Et, pratique le surf, la danse et le yoga.

Vaimiti Teiefitu est de nature hyper active et sportive.



