Biographie de Miss Tahiti 2018 - Miss France 2019

Miss Tahiti 2018 - Vaimalama Chaves - est sacrée Miss France 2019 depuis ce samedi 15 décembre 2018



Diplômée d'un Master de management marketing - A été Community Manager dans une salle de musculation pendant 1 an - Consacre cette année à son titre de Miss Tahiti





Taille :

1m78



Ses loisirs et Centres d'intérêt :

Guitare et ukulele depuis 10 ans



Son Sport :

Gymnastique, musculation, fitness, athlétisme et surf



Son différentiel :

Avenante curieuse déterminée