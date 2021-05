Biographie de Mood

Née d’un père chanteur et ingénieur du son, Mood, âgée de 30 ans, baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance. Elle prend des cours de guitare, de piano et commence à chanter. Elle se produit rapidement sur des scènes de bals et comprend qu’elle veut en faire sa vie.



Très concernée par les musiques du monde, elle apprend de nouvelles techniques venues des Inuits au contact d’une chanteuse New-Yorkaise.



Comme son nom de scène l’indique, Mood cherche à transmettre des émotions. Depuis 10 ans, elle fait de la musique expérimentale, recevant même un prix pour son album en 2010.



En revisitant le titre de Zazie « Je suis un Homme », accompagnée d’un harmonium indien, la jeune femme de 30 ans veut montrer au public de The Voice que l’on peut mélanger la musique populaire et la musique alternative.



Lors des auditions à l'aveugle, Mood interprète « Je suis un homme » (Zazie)

Mood a gagné le duel ou face à face contre Twins Phoenix sur le titre "SAINT-CLAUDE" (Christine & The Queens) lors des premières battles de la saison 5.

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Lukas K Abdul et Sol "Strong" London Grammar - talent volé par Garou

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Frozen" (Madonna) - talent non retenu par son coach Garou