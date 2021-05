Biographie de Morgan

Morgan - 31 ans d'Alixan (26)



Titre interprété "Natural Blues" - Moby



Morgan a tout juste 18 ans quand sa vie artistique bascule. Le jeune homme intègre un célèbre télé-crochet : La Star Academy.

Après deux mois dans le château à être filmé 24h/24, regardé et adulé par des millions de téléspectateurs, à sa sortie tout s’effondre. Il n’arrive pas à gérer sa notoriété et se sent catalogué.



Il décide alors, à 20 ans, de partir aux Etats-Unis pour vivre de la musique sans étiquette. Il y restera 4 ans.

De retour en France, le jeune homme se met à travailler en tant que barbier mais continue la musique, le week-end, pour le plaisir.



Pour Morgan, tout est une question de timing et The Voice arrive au bon moment. A 31 ans, il se sent plus confiant, et veut faire découvrir au plus grand nombre son univers musical.



Pour les battles, Incantèsimu et Morgan chantent « Streets of Philadelphia » de Bruce Springsteen. Le trio corse se qualifiera pour l'épreuve ultime.