Biographie de Morgan

MORGAN - 14 ANS - SAINT-HERBLAIN (44)

Morgan, jeune nantais de 14 ans, se découvre une passion pour la musique depuis son plus jeune âge. Il apprend le piano à 8 ans, intègre une chorale lyrique et prend des cours de chant.

Une fois sa voix stabilisée et après avoir découvert Antoine en saison 4, ce grand fan de l’émission a un déclic et veut, lui aussi, participer à The Voice Kids. Pour convaincre les coachs, il interprète « Changer » de Maître Gims.