Issue d’une famille de policiers, Morgane, jouée par Jade Pradin, s’installe à la nouvelle résidence Massalia pour les étudiants et les jeunes actifs, en même temps qu’elle intègre le nouveau commissariat comme brigadière. Férue d’action, la petite nièce de Yolande déteste la malhonnêteté. Morgane peut même paraître réactionnaire et rigide à cause de son franc-parler. En revanche, la jeune femme est timide dans le domaine amoureux.