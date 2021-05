Biographie de Morgane

MORGANE - 14 ANS - BOUILLARGUES ( 30)





TEAM MATT



C’est grâce à son grand-­‐père, Papi Antoine, qui s’occupe d’elle à la sortie de l’école, que Morgane commence à chanter, devant des vidéos de karaoké. La première chanson qu’ils chantent ensemble est « Les mots bleus » de Christophe. Même si elle aime chanter, Morgane n’est pas fan de sa voix « Quand j’étais petite, on me disait tout le temps que j’avais la voix trop cassée; au début je trouvais que c’était pas beau et puis j’ai travaillé et aujourd’hui, je me suis habituée » Soutenue par toute sa famille, la jeune fille poste aujourd’hui des petites vidéos sur internet. Réservée de nature, "The Voice Kids" est un véritable défi pour Morgane. Elle veut se prouver qu’elle est capable de chanter devant un public. En montant sur la scène, la jeune fille veut rendre fier son grand-­‐père et lui dire merci.







AUDITION A L'AVEUGLE

SELAH SUE - "Raggamuffin"





BATTLES :

SIA FEAT SEAN PAUL - "Cheap Thrills"