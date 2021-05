Biographie de Moundir

Eliminé au 36ème jour d'aventure de Koh Lanta 2003 Participant à l'édition " Le retour des héros " Marié, Moundir a 41 ans et est entrepreneur à Paris (75).



Cet aventurier a remporté 2 victoires dans les épreuves. Ancien moniteur de sport, reconverti en créateur de vêtements de sport, Moundir avait mal vécu son élimination aux portes de la finale lors de la troisième édition de Koh Lanta.

Grand ami de Tony, avec qui il s'était disputé puis réconcilié, Moundir était revenu avec un esprit revanchard féroce. Ce compétiteur décrié comme étant parfois agressif, avait ainsi voulu prouver à tout le monde et à lui-même, qu'il était LE grand aventurier de Koh Lanta ! Il revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminé que jamais.