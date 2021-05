Biographie de Moundir Zoughari

Issu d’une famille de 6 frères, dans son enfance, il joue au basket-ball en semi-pro avant de subir un grave accident et de se réorienter dans les métiers de la forme. Après plusieurs métiers, Moundir commence l’aventure télévisuelle en 2003 sur TF1 avec la saison 3 de « Koh-Lanta », émission à laquelle il participera 3 fois (en 2003, 2009 et en 2014). On le retrouvera ensuite dans plusieurs émissions de télévision en tant que participant avant de devenir l’animateur du programme d’aventure « Les apprentis aventuriers ». Il enchaîne à la radio sur RMC en coanimant avec Daniel Riolo depuis 3 ans une émission diffusée tous les dimanches en live de minuit à 1h du matin.



Grand passionné de poker, Moundir devient l’ambassadeur de Winamax pour le poker amateur. Passionné de la première heure, co-animateur du RMC « Poker Show » et de « Moun Fight » sur Winamax TV, sa connaissance du jeu et sa proximité avec les joueurs font de lui un ambassadeur idéal auprès du monde associatif du poker amateur.



Devenu père de famille avec sa femme Inès d’une petite fille prénommée Aliya, ils seront bientôt rejoints par un deuxième bonheur qui comblera leur famille avec l’arrivée d’un petit garçon qui s’appellera Ali en hommage à son père qui fut tout pour lui.