Biographie de Mr et Mme Jombier

3ème étage

Mr et Mme Jombier (Daniel-Jean Colloredo et Michèle Garcia)

Ce couple bourgeois est propriétaire des appartements des colocs et de Chloé. Mr et Mme Jombier ont la folie des grandeurs et sont prêts à tout pour redonner du standing au 28 rue de la source. Ils s'en prendront à tout le voisinage, y compris les enfants qu'ils détestent par dessus tout. Cela donnera lieu à de sacrés coups de gueule, notamment avec Monsieur Lambert !