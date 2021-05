Biographie de Mr Lambert

Jean-Pierre Lambert est un retraité sexagénaire de la SNCF est collant, mielleux, lubrique et magouilleur, mais aussi touchant, drôle et d'une profonde tendresse envers les enfants. Espionnant constamment l'immeuble et se mêlant de tout, il connaît (ou invente) des commérages sur tous. A priori, il a été marié mais n'en parle jamais. Sa mère lui apporte toutes les semaines des petits plats à base de morue qu'il déteste. Ancien cheminot, il dit avoir parcouru le monde et tente désespérément de raconter ses histoires à ceux qui croisent son chemin. En fait, Jean-Pierre se sent seul et a besoin de compagnie mais tout le monde le fuit.

Jean-Pierre considère son jeune voisin Jean-Eudes Dubernet-Carton comme son fils spirituel, mais n'aime pas tellement les colocs et Chloé. Il apprécie la rigueur d'Amélie et arrive assez bien à manipuler Aymeric en le menaçant ou en l'amadouant. Il aimerait être ami avec Alain mais n'a aucune prise sur lui, et est persuadé, à tort, que Karine l'aime bien.