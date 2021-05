Biographie de Nadège

NADEGE - 30 ANS - GENEVE

Son parcours : Secret Story 6, Friend strip 2, les Anges 8, LMVSLRDM



Sa personnalité :

Nadège est une jeune femme attachante et drôle. Par son charisme et son extravagance, elle marque la saison 6 de Secret Story dont elle est la gagnante. Avant la télévision, la jeune Genevoise était en charge des relations publiques pour un restaurant haute gamme. Elle aime le relationnel, elle aime les gens… et surtout le luxe ! Née dans une famille aisé, elle n’a jamais manqué de rien mais ce doux cocon explose. Sa maman se remarie avec un homme et délaisse sa fille. Pendant 5 ans, Nadège ne voit pas sa mère et devient vite indépendante. Elle s’inscrit à Secret Story et enchaîne les programmes de télé réalité et se frotte à la fiction notamment dans « Sous le soleil ».



Son parcours amoureux :

Célibataire depuis 256 jours, Nadège vit un parcours amoureux chaotique. La blonde ténébreuse tombe amoureuse de Thomas Vergara. Jalouse, possessive, elle est excessive dans ses sentiments. La jeune femme est exigeante dans ses choix, et souvent ingérable une fois en couple.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Nadège espère que Lucie va la débloquer pour permettre à la chic Genevoise de croire enfin à l’amour.