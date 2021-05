Biographie de Nassim

NASSIM - 15 ANS - VILLIERS (2057)

Nassim, lycéen en Suisse, partage sa vie entre ses deux passions: le foot et la musique. Le jeune garçon commence à chanter, devant sa famille, à l’âge de 7 ans.

Aujourd’hui, très à l’aise sur scène, Nassim se sent libre quand il a un micro entre les mains.

Sur la scène de The Voice Kids, qu’il considère comme la plus belle de France, il interprète « Je m’en vais » de Vianney et veut montrer au public et aux coachs de quoi il est capable.