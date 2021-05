Biographie de Nathalia

Nathalia - 27 ans de Saint Mandé (94)



Titre interprété "YMCA" - Village People



C’est à l’âge de 4 ans que Nathalia chante pour la 1ère fois lors d’un baptême. La jeune fille prend alors goût à la musique et intègre une chorale de gospel.

Quelques années plus tard, pourtant très bonne élève au lycée, elle se rend compte que le système classique ne lui convient pas et décide de partir vivre à Paris pour faire de la musique.

Il y a 5 ans, Nathalia intègre la comédie musicale « 1789, les amants de la Bastille ». Pendant longtemps, la jeune femme n’a pas voulu être chanteuse solo et s’est cachée dans des groupes ou des troupes.

Seulement, il y a 2 ans, elle décide de faire une pause dans sa vie artistique pour se consacrer à sa vie personnelle.

Ce fut un véritable déclic pour cette jeune maman de 27 ans qui se sent aujourd’hui prête à monter seule sur scène.



En participant aux Auditions à l’Aveugle, elle veut faire découvrir son univers au plus grand nombre.



Pour les battles, Nathalia et Valentin Stuff s’affrontent sur « Je te pardonne » de Maître Gims ft. Sia. Nathalia ira à l'épreuve ultime.





Nathalia, Marianne Aya Omac et Julia Paul chantent pour leur place aux Grands Shows en Direct. C'est Julia Paul qui ira aux lives.