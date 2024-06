Nathalie, 55 ans

Consultante en transition numérique, Paris (75)



Nathalie habite à Paris avec sa fille de 14 ans qu’elle élève seule.

Elle a monté son entreprise de transformation digitale il y a plus de 10 ans, et conseille nombre de sociétés.

Volubile, chaleureuse, Nathalie compte avancer dans Koh-Lanta grâce à ses capacités relationnelles et son esprit malin.

Néanmoins elle a peur que son âge joue en sa défaveur, mais cette quinqua dynamique a décidé de ne pas dire toute la vérité sur le nombre de ses années !