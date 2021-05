Biographie de Nathalie Péchalat

“Aller le plus loin possible” Après avoir été deux fois championne d'Europe (2011 et 2012), deux fois médaillée de bronze aux championnats du monde et championne de France à cinq reprises avec son partenaire, Nathalie Péchalat vient de mettre un terme à sa carrière de danseuse sur glace.



Compétitrice dans l'âme, elle rejoint le casting de “Danse avec les stars” avec beaucoup de plaisir. Nathalie Péchalat dansera avec Grégoire Lyonnet puis avec Christophe Licata suite à l'abandon de la compétition par Grégoire Lyonnet pour raisons personnelles.



@NPechalatOff