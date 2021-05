Biographie de Nathalie

Elle grandit en région parisienne au sein d'un milieu bourgeois où elle ne manque de rien.

Très vite, elle rêve d'indépendance. Nathalie quitte le cocon familial à seulement 17 ans pour suivre son premier amour. Elle se lance dans l'entreprenariat et se spécialise dans le prêt à porter féminin. Elle y rencontre un franc succès, avec l'ouverture de trois boutiques dans la ville de Bastia en Corse.



Trois grandes histoires d'amour et deux naissances plus tard, Nathalie est une femme comblée tant sur le plan professionnel que personnel.



Mûre, expérimentée, femme d'affaire accomplie, mère de famille, Nathalie a acquis un sens très aigu des responsabilités tout en préservant la fraîcheur de ses 20 ans. La jeune femme défie le temps et combine l'énergie de la jeunesse et la sagesse de la maturité.