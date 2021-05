Biographie de Nawel

NAWEL - 10 ANS - AGEN (47)





TEAM JENIFER





Avec un papa mélomane et une maman coiffeuse, mais chanteuse à ses heures perdues, Nawel a grandi bercée par la musique. Elle a 7 ans, quand elle commence à chantonner avec sa mère et sa grande sœur. Deux ans plus tard, ses parents lui offre, à sa demande, une guitare pour son anniversaire. « Au début je pensais que c’était trop difficile mais en fait non, aujourd’hui rien ne me détend plus. » Toujours accompagnée de son instrument fétiche, la jeune fille se produit sur quelques scènes et concours de sa région. Pour Nawel, participer aux Auditions à l’Aveugle c’est un peu « le pays des merveilles ». Elle monte sur la scène de The Voice Kids, accompagnée de sa guitare, pour interpréter une chanson qui a bercé son enfance « Redemption Song » de Bob Marley. « J’aime ce^e chanson, elle me rappelle l’anniversaire de mon papa et puis ça parle de paix, de liberté et c’est comme ça que je me sens quand je chante! »





AUDITION A L'AVEUGLE :

BOB MARLEY - "Redemption Song "





BATTLES :

FRANCIS CABREL - "L'encre de tes yeux"