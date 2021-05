Biographie de Nehuda

22 ans - Barbentane (13)



TITRE CHANTÉ : "Alter ego"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE SUNY ET ESTELLE : "Un autre monde (Téléphone)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Street life" (Randy Crawford)



Enfant, Nehuda garde sa passion et ses rêves de chanteuse pour elle.

D'un tempérament rebelle, elle fait vivre le pire à ses parents. Renvoyée du lycée, elle quitte Marseille pour aller étudier à New-York mais se laisse vite emportée par la frénésie de la ville.

De retour en France, elle se prend en main et trouve un emploi à Marseille, puis à Genève. En 2004, Nehuda décide de venir tenter sa chance à Paris.

Autodidacte, elle met du temps avant d'assumer sa voix mais sait, aujourd'hui, qu'elle veut en faire son métier. Grâce à The Voice, elle veut franchir un cap et montrer qu'elle est prête à réussir.