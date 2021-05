Biographie de Nick Mallen

Nick Mallen a grandi dans une famille d’artistes. Grâce à son papa, peintre professionnel, il apprend très vite le dessin. Malgré un talent certain, c’est finalement vers la musique que le jeune homme se tourne.



Alors âgé de 18 ans, il commence à chanter dans la rue, pour draguer les filles. Puis de fil en aiguille, il se perfectionne et décide se lancer à fond dans sa passion. Pour lui, la rue lui a forgé un caractère, aussi bien dans la voix que dans sa personnalité. Quelque temps plus tard, il quitte Paris pour vivre en Espagne où il se produit sur quelques scènes pour gagner sa vie.



Aujourd’hui, The Voice représente, pour lui, l’opportunité qu’il attend pour changer définitivement de vie et pouvoir vivre enfin pleinement de la musique.



TITRE INTERPRETE, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Hello » - Adele

Eliminé face à Tamara sur le titre Thinking Out Loud de Ed Sheeran