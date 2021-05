Biographie de Nicky

Nicole Kleber... ou plutôt " Nicky ", est la mère de François. Nicky aime les hommes en général et son fils en particulier. Veuve joyeuse depuis 40 ans (même si elle n'a jamais oublié le père de François, son grand amour), elle est indépendante et originale. Elle débarque donc un beau matin à l'improviste chez Marie et François après avoir quitté son dernier amant... " Pour faire connaissance avec Léon, (s)on adorable petit-fils" dit-elle. Mais Nicky a-t-elle vraiment dit toute la vérité sur les raisons de ce brusque retour ?