Biographie de Nico (Nyco Lilliu)

Nico - 29 ans d'Issy-Les-Moulineaux (92)



Titre Interprété "What goes around ... comes around" - Justin Timberlake



Nico (Nyco Lilliu) se prend de passion pour la musique à l’adolescence. Il intègre alors plusieurs groupes avec lesquels il se produit dans sa Bretagne natale.



Quelques années plus tard, il enregistre un album, fait des 1ères parties mais du jour au lendemain plus rien. Le jeune homme est conscient que vivre de la musique est très compliqué et enchaîne alors les petits boulots.



En 2013, alors qu’il enregistre une voix témoin pour la comédie musicale « Robin des Bois », il se fait repérer pour le rôle de Frère Tuck dans cette même comédie, au côté de M Pokora. S’enchaîne alors une tournée d’un an dans toute la France mais encore une fois tout s’arrête brutalement.



Depuis 10 ans, sa carrière est en dents de scie. Participer aux Auditions à l’Aveugle est une façon, pour Nico, de tout reprendre à zéro. The Voice représente sa dernière chance de pouvoir enfin vivre à 100% de la musique.



Pour les battles, Nico (Nyco Lilliu) et Kuku reprennent « Hey Yah » d’Outkast dans la version d’Obadia Parker. C'est Nico qui remportera sa place à l'épreuve ultime.

pour l'épreuve ultime, Nico (Nyco Lilliu) interprète le titre « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman --> Nico éliminé par son coach M Pokora