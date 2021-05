Biographie de Nicola Cavallaro

Nicola Cavallaro - 25 ans de Catane (Sicile)



Titre Interprété "Fallin" - Alicia Keys





En parfait autodidacte, ce jeune sicilien apprend le chant et la guitare dès l’âge de 5 ans. A l’adolescence, il se produit, avec son groupe, dans quelques bars et restaurants de sa région.



Nicola aime les sensations fortes et s’engage, à 19 ans, dans l’armée italienne où il devient parachutiste. Dans les moments difficiles, le jeune homme se réfugie dans la musique. Au bout d’un an, il quitte l’armée, préférant s’orienter vers des études de médecine, pour devenir chirurgien.

Aujourd’hui, Nicola choisit de tenter l’aventure The Voice en France, pays dont il est tombé amoureux, pour faire découvrir et partager sa musique avec le plus grand nombre. Il veut surprendre les coachs grâce à sa voix très puissante.



Pour les battles, Nicola Cavallaro et Jules Couturier reprennent « Too Close » d’Alex Clare. Nicola se qualifie pour l'épreuve ultime.

Nicola Cavallaro – « Quelqu’un m’a dit » (Carla Bruni) (Epreuve Ultime - Saison 6) --> sauvé par sa coach Zazie

Direct du 20 mai 2017 : Nicola Cavallaro chante « Caruso » de Lucio Dalla



Direct du 27 mai 2017 : Nicola Cavallaro reprend « Castle On the Hill » d’Ed Sheeran en direct

Demi-finale du 3 juin 2017 : Nicola Cavallaro reprend « Marguerite» (Richard Cocciante) - sauvé par le public et son coach avec 10.7 points - finaliste deThe Voice 2017



Nicola Cavallaro finaliste de Zazie termine 4è au classement derrière Lisandro Cuxi, Lucie et Vincent Vinel avec 17.9 % des votes du public