Biographie de Nicolas

Nicolas - 25 ans - PARIS (75)

Nicolas est un artiste passionné depuis l’âge de 14 ans, il parle de son art avec poésie : « C’est inné chez moi, c’est un amour qu’on ne contrôle pas ». Il est également passionné de photographie et a créé son propre concept floral en intégrant des miroirs à ses créations. Il se définit comme hyperactif, anxieux, têtu et maniaque.

FORMATION / PARCOURS

Après un CAP et un BP dans de prestigieuses écoles, Nicolas enchaine les années d’apprentissage chez les plus grands. Il travaille dans la jardinerie Kowalczyk puis décroche un emploi chez René Veyrat, où il exerce encore aujourd’hui. A seulement 25 ans, Nicolas a déjà 10 ans d’expérience derrière lui. Il décore régulièrement des évènements de prestige, des sommets politiques internationaux…

SON UNIVERS

« Avant-gardiste et décalé », il aime partir d’une salle vierge pour créer une mise en scène florale. Depuis 5 ans, il développe son propre style en mélangeant ses deux passions : les fleurs et la photo, en photographiant ses œuvres. Son concept floral à base de miroirs est aussi étroitement lié à cette passion…

ENJEU PERSO

Nicolas veut ouvrir un atelier autour de son concept et exposer ses photos partout dans le monde.

Leader dans l’âme, il aime la compétition et se sent largement à la hauteur.

Nicolas veut imposer son concept et son regard sur les fleurs.