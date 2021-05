Biographie de Nicolas Canteloup

Originaire de Mérignac en Gironde, Nicolas Canteloup fait ses études au lycée Fernand Daguin avant de se lancer pour deux ans au centre U.C.P.A. de Segonzac en Corrèze. Passionné par les chevaux, il avait pour objectif de préparer et passer le monitorat d'équitation. Il débutera ses premiers one man shows en imitant surtout les voisins et ses copains. Il fut recruté en 1991 par le Club Med de Pompadour en tant que gentil organisateur.

Nicolas Canteloup est aujourd’hui un humoriste et imitateur français. Il débute son parcours à la radio puis à la télévision en tant qu'humoriste et imitateur. Il est également l’icône de l’émission C’est Canteloup sur TF1.

Nicolas Canteloup se produit également sur scène et apparait dans plusieurs programmes du groupe TF1.