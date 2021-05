Biographie de Nicolas

Nicolas a retrouvé Jeanne dans la 1ère saison, ce qui a bouleversé tous ses plans. Il a pris tous les risques pour la sortir des griffes du gang des colombiens, quitte à sacrifier sa relation avec Ingrid. Mais ses hésitations entre Jeanne et Hélène, ses aventures sans lendemain avec Fanny ou Aurélie lui ont fait perdre les deux femmes. Ingrid qui est folle de lui, lui donne un peu de réconfort mais les sentiments ne sont pas là. Plus tard, il fait la connaissance de son fils, Nicky qu’il a eu avec Audrey et tente de construire une relation avec lui. Mission difficile car Nicky n’accepte pas les décisions prises par son père concernant les femmes qu’il fréquente.

Après l’accident de José, il fait la rencontre de Marie, une piolicière. Il se met en couple avec elle mais cette dernière ne supporte pas que Nicolas passe du temps avec d’autres femmes.

Concernant Jeanne, un des amours de sa vie, elle est toujours portée disparue suite à l’explosion du bar. Nicolas et Rudy mettent tout en œuvre pour la retrouver.