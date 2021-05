Biographie de Nicolas

32 ans

Il partage son secret avec Coralie : "Nous sommes les sujets d'une expérience amoureuse inédite"

Il est éliminé face à Ali lors de l'Hebdo du 16 octobre après 8 semaines de jeu.



Originaire de la région parisienne, Nicolas a grandi auprès de sa mère. Ses parents séparés depuis sa naissance il voue une véritable admiration pour sa maman qu’il considère comme son pilier, sa confidente. Cette mère courage reste pour lui un exemple de droiture et de persévérance. Adolescent farceur et blagueur, il aime faire le pitre en classe pour se faire remarquer des filles car son physique malingre ne l’aide pas. A dix huit ans, son meilleur ami le convainc de s’inscrire à un cours de Miui Thaï. C’est une véritable révélation ! Dès lors, sa vie change : jadis timide avec les filles, il prend confiance en lui grâce à son physique de combattant. Le jeune homme connaît néanmoins une lourde trahison et reconnaît depuis avoir des difficultés à s’engager avec une femme. Nicolas est un séducteur, son charisme et son franc-parler font mouche à chaque rencontre. Drôle, boute-en-train et compétiteur, il entend bien faire sa place dans ce jeu.