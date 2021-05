Biographie de Nicolay Sanson

Depuis son plus jeune âge, Nicolay Sanson fait de la musique, grâce à son père et à son grand frère musiciens. Il y a deux ans, le jeune homme participe aux Auditions à l’aveugle de « The Voice », en interprétant «La Bombe Humaine» de Téléphone. Malheureusement, aucun fauteuil ne se retourne. En analysant sa prestation, il se décrit comme «paniqué à trop vouloir montrer ce qu’il sait faire». Travailleur acharné, il décide de s’inscrire dans une école de musique pour se perfectionner. Depuis, le jeune chanteur compose et se produit sur quelques scènes. Nourri de ses expériences passées et des remarques que les coachs lui ont faites, Nicolay Sanson revient grandi sur la scène de « The Voice ». Aujourd’hui, à 20 ans, il compte bien saisir cette deuxième chance.





Auditions à l’aveugle :

Sorry Angel – Serge Gainsbourg