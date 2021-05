Biographie de Nikki Newman

Nikki Newman a franchi de nombreux obstacles dans sa vie et son amour pour Victor. Elle a vécu dans une famille pauvre et déstructurée avant de s'imposer comme une femme aimante et une mère, ce qui fait d'elle une figure incontournable de Genoa City.

Après une courte aventure avec Paul Williams (qui lui causa une maladie vénérienne), Nikki trouva un travail dans le Bayou où elle fut introduite au magnat des finances Victor Newman, qui deviendra l'amour de sa vie. Nikki apprit tout de la haute société grâce à Victor. Le couple se forme bientôt, mais Nikki, qui donne naissance à Victoria, a bien d'autres soupirants (Kevin Bancroft, Tony DiSalvo, Rick Daros) à gérer avant de se marier à Victor.

Jalouse des sentiments de Victor pour Ashley Abbott, Nikki eut une histoire avec le frère de Ash, Jack. Dans le même temps, Nikki était diagnostiquée d'une maladie incurable, ce qui renvoya Victor dans ses bras. Nikki ment par la suite sur sa guérison sans en avertir Victor, mais la décision finale de blâmer Nikki sera imputable à la biographie non-autorisée de Leanna Randolph (Nora Randall) sur l'avortement d'Ashley (enceinte de Victor).



Tandis qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, Nikki et Victor partagent une nuit de passion, ce qui rendra enceinte Nikki de leur fils Nicolas. Bien qu'ayant maintenant deux enfants tout en étant toujours amoureux, Nikki et Victor divorcent.

Jack détruit tous les espoirs de romance de Nikki avec le Dr. Jim Grainger puis se marie à elle, tout en souhaitant l'utiliser contre Victor, qui prend des intérêts dans les cosmétiques Jabot. Nikki est honorée que Jack, amoureux d'elle, la soutienne autant dans son combat contre l'alcool et les pilules. Malgré tout, leur mariage ne survivra pas à la perte de leur fils dont le coeur sera transplanté chez un autre nourrisson.