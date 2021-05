Biographie de Nikos Aliagas

Nikos Aliagas est né en France, de parents grecs originaires de Missolonghi et de Leucade. Après des études de lettres modernes à la Sorbonne, Nikolaos "Nikos" Aliagas débute sa carrière sur Radio France Internationale (RFI) en 1988, puis sur Radio Notre-Dame en 1992. De 1993 à 1999, il est journaliste sur Euronews, et présente en parallèle le journal télévisé sur TMC.



De 1998 à 2001, il est chroniqueur dans l'émission Union libre de Christine Bravo sur France 2. Dans le même temps, il est présentateur à Athènes du journal télévisé de 20h30 sur Alter TV.

En 2001, il rejoint TF1 pour présenter la Star Academy (plus de 700 quotidiennes et 150 primes en 7 ans !). Entre 2003 et 2010, il présente le talk-show culturel de LCI Ça donne envie, dans lequel il fait chanter ses invités.

Depuis janvier 2007, Nikos présente le magazine people 50' Inside avec Sandrine Quétier. Il est également maître de cérémonie des NRJ Music Awards depuis 2010. Depuis 2011, il présente l'émission Après le 20h, c'est Canteloup qui parodie les événements de la journée avec l'imitateur Nicolas Canteloup. Nikos présente également l'émission The Voice depuis 2012, ainsi que The Voice Kids depuis 2014.

Mais Nikos n'a jamais délaissé la radio, son premier amour. Après avoir animé Le 6/9 de NRJ de 2009 à 2011, il passe sur Europe 1 en 2011 où il devient chroniqueur culture dans la matinale de Bruce Toussaint. De 2012 à 2014, il présente Les Incontournables, émission du week-end qui permet à Nikos de discuter de l'actualité culturelle avec les plus grands artistes français et internationaux. De 2014 à 2016, il anime Sortez du cadre le samedi matin. Depuis 2016, il présente De quoi j'ai l'air ?, une heure d'entretien avec une personnalité qui se révèle à travers ses musiques et chansons préférées.

Cinéma, écriture et photographie

Parallèlement à son métier de journaliste, Nikos est également apparu plusieurs fois au cinéma ou sur le petit écran, comme lorsqu'il incarne un pope orthodoxe aux côtés d'Anna Mouglalis dans Le Rêve d'Icare réalisé par Costas Natsis en 2005. Il a aussi prêté sa voix à plusieurs personnages de films d'animation dans Bob l'éponge, le film (2005), Rio (2011) et Ratchet et Clank (2016).

En 2003, il écrit Allez voir chez les Grecs, paru aux éditions Jean-Claude Lattès, puis Carnet de route d'un immigré (paru en Grèce aux éditions Electra) en 2007. En mai 2011, il publie un livre de photos prises avec son téléphone portable, Nikos now (éditions de l'Acanthe). En 2014, il écrit Ce que j'aimerais te dire (éditions NIL), un livre dédié à sa fille Agathe dans lequel il se dévoile et revient sur les moments qui ont marqué sa vie.



Côté musique, il sort en 2007 Rendez-vous, un album de duos jazz et blues, et monte régulièrement sur scène pour soutenir l'association Tout le monde chante contre le cancer. Son autre passion, la photographie, est également mise à l'honneur en 2016 avec l'exposition Nikos Aliagas, Corps et Ames, ainsi qu'avec L'épreuve du temps qui tourne dans toute la France en 2016 et 2017.

En 2007, il est fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres. Le 7 décembre 2016, il fait son entrée au Musée Grévin où il a désormais sa statue de cire.





Dates-clés

Depuis 2016 : De quoi j'ai l'air ? sur Europe 1

Depuis 2014 : The Voice Kids sur TF1

Depuis 2012 : The Voice sur TF1

Depuis 2011 : Après le 20h, c'est Canteloup sur TF1

Depuis 2009 : NRJ Music Awards sur TF1

Depuis 2007 : 50' Inside sur TF1

2004-2010 : Ca donne envie sur LCI

2001-2008 : Star Academy sur TF1





Nikos Aliagas en bref

Mes qualités : Fidélité, enthousiasme

Mon petit défaut : Gourmand

Mes hobbies : Musique, photographie et vieux livres

Ce que je regarde à la TV : Infos, séries, films