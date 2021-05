Biographie de Nina

31 ans - Saint-Chéron (91)



TITRE CHANTÉ : "Moi, Lolita" - Alizée

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE LILIAN : "Seras-tu là ?" (Michel Berger)



Née au Congo, Nina arrive en Belgique à l'âge de 6 ans.

Dans un premier temps, son univers musical est marqué par le jazz, le blues ou encore la soul.

Ce n'est qu'à 18 ans, lors d'un concert, qu'elle découvre un style musical qui lui donne envie de chanter : le rap. Véritable thérapie, elle commence à écrire ses propres textes et à les interpréter.

En 2012, Nina s'installe en région parisienne, où elle donne des cours de chant et devient également assistante en sciences appliquées à l'université.



Pour Nina, The Voice est l'occasion de faire partager sa passion de la " poésie moderne ", comme elle aime qualifier le rap, et relever un véritable challenge.