Biographie de Nina

Nina commence le chant à l’âge de 4 ans, en regardant des dessins animés. C’est lors de petits concours de chant organisés à la récréation par ses copines qu’elle prend conscience qu’elle veut persévérer dans la musique.

Depuis, Nina joue du piano, prend des cours de chant et écrit ses propres textes, en anglais principalement.

Elle se produit lors de quelques spectacles dans son collège, notamment pour une adaptation des Misérables.



Très soutenue par sa famille, la jeune fille de 13 ans participe aujourd’hui à The Voice Kids avant tout pour s’amuser et espère toucher le public.



Equipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Stole the show" (Kygo feat. Parson James)

Titre interprété lors des battles face à Lou et Iskander : "Still loving you" (Scorpions)

Lou remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Nina.