Biographie de Noah Diacouné

Noah est un jeune lieutenant de police mais qui n'est pas sans expérience.

Il déboule dans la vie de son supérieur sans crier gare. Et se doit de remplacer avec talent le fidèle Max, ce qui n'est pas sa mission la plus simple. Ceci d'autant plus qu'il ne met pas longtemps à comprendre ce qui se joue entre Alice et le commandant.

Loyal, coriace et droit, il sait s'imposer rapidement, même si son zèle et son impertinence surprennent le plus souvent Marquand.

Sans compter un goût prononcé pour la pâtisserie, les petits compliments à la juge et les fringues bien coupées.

Il n'est pas né celui qui viendra abîmer sa coupe de cheveux stylée.