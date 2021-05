Biographie de Noemy

De nature timide, Noemy apprend le chant et la guitare en totale autodidacte. Afin de prendre confiance en elle, elle décide de s’entraîner dans la rue.



Aujourd’hui, la jeune fille est connue dans sa ville et continue de jouer et de se confronter au regard des gens.



Grâce au chant, Noemy se sent enfin intégrée et ses parents sont ses plus grands fans, lui prodiguant quelques conseils pour s’améliorer.



Bien que la jeune fille avoue que monter sur la scène de The Voice Kids « lui fait très peur », cette aventure est un rêve qui lui permettra de prendre encore plus confiance en elle.



Equipe : Patrick Fiori

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Ben"(Michael Jackson)

Titre interprété lors des battles face à Agathe et Juliette : "Chanson sur ma drôle de vie" (Véronique Sanson)



Agathe remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Noemy.